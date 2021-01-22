Українці можуть на деякий час забути про люті морози та холодну погоду
Свіжий прогноз на 23 січня оприлюднила Наталка Діденко.
За її словами, сильні морози в Україні закінчилися, і на черзі - "високі плюси".
Завтра вдень у більшості регіонів очікується справжнє "бабине літо": від +3 до +7 градусів, на Півдні та Заході - від +6 до +12 градусів.
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Серйозних опадів не передбачається, можливо на Заході та у Карпатах буде мокрий сніг та дощ.
Завтра, 23 січня, у Києві очікується відносно тепла погода: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4 градусів, а у неділю можливий дощ з поривчастим вітром.
"У понеділок в Україні - розважатиметься циклон, переважатимуть дощі (на Заході - сніг) та сильний вітер. Так що голови та майно тримайте в безпеці та турботі)", - попередила Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.
"Оце потепління формує бурульки та пхає сніг із льодом із дахів на голови добропорядних громадян та їхні чесно куплені автомобілі - будьте особливо обережними під дахами будинків", - додала синоптик у соцмережі.
Раніше авторитетний синоптик Наталка Діденко попереджала, що до України завітає відлига, через яку почне танути сніг, а також збільшиться ризик падіння бурульок з дахів.
"Відлига, потепління сприятиме таненню снігу і льоду дуже інтенсивно. А, отже, приходить час бурульок і зсувів брил льоду і снігу. Взагалі не затримуйтеся під будівлями, звідки може впасти бурулька або впасти така небезпечна брила!", - повідомляла синоптик раніше у соцмережах.
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