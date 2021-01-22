Украинцы могут на некоторое время забыть о сильных морозах и холодной погоде
Свежий прогноз на 23 января обнародовала Наталья Диденко.
По ее словам, сильные морозы в Украине закончились, и на очереди - "высокие плюсы".
Завтра днем в большинстве регионов ожидается настоящее "бабье лето": от +3 до +7 градусов, на Юге и Западе - от +6 до +12 градусов.
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Серьезных осадков не предвидится, возможно на Западе и в Карпатах будет мокрый снег и дождь.
Завтра, 23 января, в Киеве ожидается относительно теплая погода: днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов, а в воскресенье возможен дождь с порывистым ветром.
"В понедельник в Украине - будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди (на западе - снег) и сильный ветер. Так что головы и имущество держите в безопасности и заботе)", - предупредила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.
"Оце потепління формує бурульки та пхає сніг із льодом із дахів на голови добропорядних громадян та їхні чесно куплені автомобілі - будьте особливо обережними під дахами будинків", - додала синоптик у соцмережі.
Ранее авторитетный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украину придет оттепель, из-за которой начнет таять снег, а также увеличится риск падения сосулек с крыш.
"Оттепель, потепление будет способствовать таянию снега и льда очень интенсивно. А, следовательно, приходит время сосулек и оползней глыб льда и снега. Вообще не задерживайтесь под зданиями, откуда может упасть сосулька или упасть такая опасная глыба!", - сообщала синоптик ранее в соцсетях.
Напомним, спасатели экстренно предупредили украинцев о новой опасности
Как сообщала Politeka, погода слетит с катушек, обрушив на Украину снег, морозы и оттепель:
Также Politeka писала, что оттепель с температурными качелями прорвалась в Украину