Украинцы могут на некоторое время забыть о сильных морозах и холодной погоде

Свежий прогноз на 23 января обнародовала Наталья Диденко.

По ее словам, сильные морозы в Украине закончились, и на очереди - "высокие плюсы".

Завтра днем в большинстве регионов ожидается настоящее "бабье лето": от +3 до +7 градусов, на Юге и Западе - от +6 до +12 градусов.

Серьезных осадков не предвидится, возможно на Западе и в Карпатах будет мокрый снег и дождь.

Завтра, 23 января, в Киеве ожидается относительно теплая погода: днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов, а в воскресенье возможен дождь с порывистым ветром.

"В понедельник в Украине - будет развлекаться циклон, будут преобладать дожди (на западе - снег) и сильный ветер. Так что головы и имущество держите в безопасности и заботе)", - предупредила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.

"Оце потепління формує бурульки та пхає сніг із льодом із дахів на голови добропорядних громадян та їхні чесно куплені автомобілі - будьте особливо обережними під дахами будинків", - додала синоптик у соцмережі.

Ранее авторитетный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украину придет оттепель, из-за которой начнет таять снег, а также увеличится риск падения сосулек с крыш.

"Оттепель, потепление будет способствовать таянию снега и льда очень интенсивно. А, следовательно, приходит время сосулек и оползней глыб льда и снега. Вообще не задерживайтесь под зданиями, откуда может упасть сосулька или упасть такая опасная глыба!", - сообщала синоптик ранее в соцсетях.

Напомним, спасатели экстренно предупредили украинцев о новой опасности

Как сообщала Politeka, погода слетит с катушек, обрушив на Украину снег, морозы и оттепель:

Также Politeka писала, что оттепель с температурными качелями прорвалась в Украину