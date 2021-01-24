Погода в Украине 24 января подпортит настроение слякотью и непогодой

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в воскресенье украинцы не смогут насладиться прогулками на свежем воздухе, ведь практически во всех регионах ожидаются дожди. При этом, температура воздуха будет достаточно комфортной.

Так, в западных областях ожидается 4-8 тепла днем и сильные дожди, которые будут идти весь день. Выпавший ранее снег окончательно растает, создав неприятную атмосферу на улице.

На Востоке дожди пройдут лишь местами. В Донецкой и Луганской областях осадков не ожидается. В Днепре и Запорожье возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается на уровне 4-7 градусов тепла.

В центральных областях также ожидаются осадки. Температура воздуха составит 5-7 градусов. Ночью будет немного прохладно – до 0-2 градусов.

В южных регионах ожидаются сильные осадки. Днем температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

Стоит отметить, что небольшое потепление временное. Уже через пару дней, по прогнозам синоптиков, ожидается снижение температуры до -1..-2 градусов. Дождь постепенно перейдет в мокрый снег, а в некоторых регионах снова выпадет снег.

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