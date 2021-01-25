Дощова погода потіснила люті морози з України

Свіжий прогноз на сьогодні, 25 січня, публікує прес-служба Укргідрометеоцентру.

За прогнозами синоптиків, сьогодні дощитиме у всіх регіонах без винятку.

Найменше пощастить мешканцям Закарпатської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Як стверджують синоптики, в цих регіонах, крім дощів, також очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме від нуля до +5, а вночі - +2 градуси.

Тепло буде і на півдні України: в Криму очікується до +11 градусів вдень, а в Херсонській - до +10 градусів. На Сході вдень стобики термометрів піднімуться до + 6..+ 8, а вночі похолодає до + 3.

У центральних областях - до + 9 вдень, а вночі - до +5. Синоптики додають, що дощі не обійдуть стороною і Київ, де вдень очікується до +7, а вночі похолодає на пару градусів - до +4.

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Як попереджала синоптик Наталка Діденко, у понеділок буде плюсова погода, а ближче до середовища стовпчики термометрів опускатимуться до нуля, а вночі очікуються морози від -2 до -8 градусів.

Через мокрий сніг в деяких регіонах і дощ на решті території країни може різко погіршиться ситуація на дорогах.

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