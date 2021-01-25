Дождливая погода потеснила лютые морозы из Украины

Свежий прогноз на сегодня, 25 января, публикует пресс-служба Укргидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливо во всех регионах без исключения.

Меньше всех повезет жителям Закарпатской, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как утверждают синоптики, в этих регионах, помимо дождей, также ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха будет составлять от нуля до +5, а ночью - +2 градуса.

Тепло будет и на юге Украины: в Крыму ожидается до +11 градусов днем, а в Херсонской - до +10 градусов. На Востоке днем стобики термометров поднимутся до +6..+8, а ночью похолодает до +3.

В центральных областях - до +9 днем, а ночью - до +5. Синоптики добавляют, что дожди не обойдут стороной и Киев, где днем ожидается до +7, а ночью похолодает на пару градусов - до +4.

Ранее мы рассказывали, что новая рабочая неделя начнется с похолодания.

Как предупреждала синоптик Наталья Диденко, в понедельник будет плюсовая погода, а ближе к среде столбики термометров будут опускаться к нулю, а ночью ожидаются морозы от -2 до -8 градусов.

Из-за мокрого снега в некоторых регионах и дождя на остальной территории страны может резко ухудшится ситуация на дорогах.

Напомним, похолодание снова обрушится на Украину, появилось срочное предупреждение: "прогнозируют метели, шторм и...".

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Также Politeka писала, что погода в Украине резко изменится, зима порвет все шаблоны: где потеплеет до +11, а кого зальют дожди.