Дождливая погода потеснила лютые морозы из Украины
Свежий прогноз на сегодня, 25 января, публикует пресс-служба Укргидрометеоцентра.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливо во всех регионах без исключения.
Меньше всех повезет жителям Закарпатской, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Карантин в Украине: с 25 января вводятся новые правила, полный список запретов
Вспотевшая Кароль без тонны косметики расслабилась в спортзале: "Расставила ножки и..."
Горбунов засветил уставшего Винника в кресле "Голос країни", неожиданное фото: "Аж страшно стало"
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Как утверждают синоптики, в этих регионах, помимо дождей, также ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха будет составлять от нуля до +5, а ночью - +2 градуса.
Тепло будет и на юге Украины: в Крыму ожидается до +11 градусов днем, а в Херсонской - до +10 градусов. На Востоке днем стобики термометров поднимутся до +6..+8, а ночью похолодает до +3.
В центральных областях - до +9 днем, а ночью - до +5. Синоптики добавляют, что дожди не обойдут стороной и Киев, где днем ожидается до +7, а ночью похолодает на пару градусов - до +4.
Ранее мы рассказывали, что новая рабочая неделя начнется с похолодания.
Как предупреждала синоптик Наталья Диденко, в понедельник будет плюсовая погода, а ближе к среде столбики термометров будут опускаться к нулю, а ночью ожидаются морозы от -2 до -8 градусов.
Из-за мокрого снега в некоторых регионах и дождя на остальной территории страны может резко ухудшится ситуация на дорогах.
Напомним, похолодание снова обрушится на Украину, появилось срочное предупреждение: "прогнозируют метели, шторм и...".
Как сообщала Politeka, погода в Украине резко изменится, зима порвет все шаблоны: где потеплеет до +11, а кого зальют дожди.
Также Politeka писала, что погода в Украине резко изменится, зима порвет все шаблоны: где потеплеет до +11, а кого зальют дожди.