В Україну йде похолодання зі снігом і дощем

Як повідомляє Obozrevatel, вже з вівторка довгоочікувана відлига в Україні знову зміниться похолоданням, а великі снігопади разом з сильним вітром ускладнять ситуацію на дорогах, пише Politeka.net.

За словами синоптика Романа Мурмило в ніч на 26 січня в більшості українських областей стовпчики термометрів покажуть невеликі мінусові значення, а вдень буде слабке тепло. Це спровокує відчутні опади - дощ і мокрий сніг.

Синоптик уточнив, що поточне потепління в Україні перевищує кліматичну норму для січня, але з вівторка показник температури близько 0 градусів повернеться в норму.

Водночас про погіршення погодних умов в Україні попереджають і в прес-ценрі Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, температура почне падати вже 25 січня, а на заході України почнуться рясні снігопади.

Так, від 5 до 20 сантиметрів опадів у вигляді снігу очікується у Львівській та Волинській областях, а також снігом засипле Закарпатську та Івано-Франківську області. У зазначених регіонах прогнозуються хуртовини, а також ожеледиця на дорогах. У зв'язку з цим водії можуть зіткнутися з порушенням руху автотранспорту на вулицях і трасах.

Згідно з прогнозом снігові замети спровокують I рівень небезпеки, жовтий, водночас можливі порушення енергопостачання в деяких населених пунктах, розташованих на території Правобережжя України. Очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м / с.

Водночас у прес-службі "Укравтодору" розповіли про погіршення погоди та опади у вигляді дощу зі снігом вранці 25 січня. Зокрема, опади були на сході України, а також у Чернігівській, Закарпатській і Львівської областях. Рух автотранспорту погіршує туман.

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