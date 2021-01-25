В Украину идет похолодание со снегом и дождем

Как сообщает Obozrevatel, уже со вторника долгожданная оттепель в Украине снова сменится похолоданием, а большие снегопады вместе с сильным ветром утруднят ситуацию на дорогах, пишет Politeka.net.

По словам синоптика Романа Мурмыло в ночь на 26 января в большинстве украинских областей столбики термометров покажут небольшие минусовые значения в -3 градуса, а днем будет слабое тепло - +4 градуса. Это спровоцирует ощутимые осадки - дождь и мокрый снег.

Синоптик уточнил, что текущее потепление в Украине превышает климатическую норму для января, но со вторника показатель температуры вернется в норму.

В то же время об ухудшении погодных условий в Украине предупреждают и в пресс-ценре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В частности, температура начнет падать уже 25 января, а на западе Украины начнутся обильные снегопады.

Так, от 5 до 20 сантиметров осадков в виде снега ожидается во Львовской и Волынской областях, а также снегом засыпет Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. В указанных регионах прогнозируются метели, а также гололедица на дорогах. В связи с этим водители могут столкнуться с нарушением движения автотранспорта на улицах и трассах.

Согласно прогнозу снежные заносы спровоцируют I уровень опасности, желтый, в то же время возможны нарушения энергоснабжения в некоторых населенных пунктах, расположенных на территории Правобережья Украины. Ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

В то же время в пресс-службе "Укравтодора" рассказали об ухудшении погоды и осадках в виде дождя со снегом утром 25 января. В частности, осадки были на востоке Украины, а также в Черниговской, Закарпатской и Львовской областях. Движение автотранспорта ухудшает туман.

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