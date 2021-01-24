В Украину 25 января придет ветренная погода с осадками

Как рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко, на нашу страну надвигается циклон Lars, который принесет с собой сильные осадки. Из-за плюсовых температур в большей части страны пройдет дождь, однако в западных областях, а вечером в Винницкой и Житомирской ожидается мокрый снег.

Синоптик предупредила, что в ближайшее время в Карпатах ожидается сильный снег и метели.

Температура 25 января останется относительно высокой для этого времени года: днем в среднем по стране ожидается от +4 до +9 градусов, а в Крыму - +7…+13. Небольшие морозы от -1 до -2 градусов ожидаются только в западных областях.

В Киеве в понедельник погода будет влажной и ветренной. Температура будет держаться в пределах +5…+7 градусов.

Диденко также предупредила, что порывы юго-восточного ветра 25 января будут достигать 15-22 метров в секунду.

Кроме того, синоптик рассказала, что в середине следующей недели в страну придет похолодание. Днем температура будет колебаться от 0 до небольшого «минуса», а ночью столбики термометров покажут от -2 до -8 градусов.

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