Погода в Украине 27 января застанет украинцев врасплох
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в среду половина Украины пострадает от непогоды. Мокрый снег вперемешку с дождем накроет восточные регионы, затронув часть центральных областей. Температурные качели усугубят ситуацию.
Так, на крайнем Востоке 27 января будет теплее всего. Температура днем поднимется до 4-8 градусов тепла. Во всех восточных областях пройдут дожди.
Ближе к Центру (в Черкасской, Кировоградской и Киевской областях) ожидается мокрый снег. Температура воздуха упадет до 1..-1 градуса. Так же будет на Юге Украины. На все южные регионы надвигается мокрый снег.
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Западные области 27 января будут отдыхать от непогоды. Существенных осадков на Западе не ожидается. Температура воздуха будет комфортной – в районе 0..-1 градусов.
На Севере (в Сумской и Черниговской областях) в среду ожидается снег.
Стоит отметить, что уже через пару дней в Украине снова похолодает, а в большинстве регионов выпадет снег. До конца января непогода успеет прийти во все области, подпортив настроение украинцам. Впрочем, сильных морозов в ближайшее время не ожидается.
Напомним, что погода в Украине резко ухудшится, появился прогноз: «мощный снегопад обрушится на…».
Как сообщала Politeka, опасная стихия надвигается на Украину, десятки людей уже в ловушке, срочное предупреждение.
Также Politeka писала, что снежная опасность надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: к чему готовиться 27 января.