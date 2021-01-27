Погода в Украине 27 января застанет украинцев врасплох

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в среду половина Украины пострадает от непогоды. Мокрый снег вперемешку с дождем накроет восточные регионы, затронув часть центральных областей. Температурные качели усугубят ситуацию.

Так, на крайнем Востоке 27 января будет теплее всего. Температура днем поднимется до 4-8 градусов тепла. Во всех восточных областях пройдут дожди.

Ближе к Центру (в Черкасской, Кировоградской и Киевской областях) ожидается мокрый снег. Температура воздуха упадет до 1..-1 градуса. Так же будет на Юге Украины. На все южные регионы надвигается мокрый снег.

Западные области 27 января будут отдыхать от непогоды. Существенных осадков на Западе не ожидается. Температура воздуха будет комфортной – в районе 0..-1 градусов.

На Севере (в Сумской и Черниговской областях) в среду ожидается снег.

Стоит отметить, что уже через пару дней в Украине снова похолодает, а в большинстве регионов выпадет снег. До конца января непогода успеет прийти во все области, подпортив настроение украинцам. Впрочем, сильных морозов в ближайшее время не ожидается.

Напомним, что погода в Украине резко ухудшится, появился прогноз: «мощный снегопад обрушится на…».

Как сообщала Politeka, опасная стихия надвигается на Украину, десятки людей уже в ловушке, срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что снежная опасность надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: к чему готовиться 27 января.