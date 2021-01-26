Рятувальники кинулися на виручку людям, які застрягли в сніговій пастці в Рівненській області

Як пише Politeka.net, 26 січня погода на Західній Україні різко зіпсувалася через потужні снігопади. Телеграм-канал "Pavlovsky news" опублікував кадри від очевидців, які потрапили в сніговий шторм на трасі міжнародного значення Київ-Чоп.

Як повідомляє ДСНС, кілька вантажівок застрягли в заметах, які швидко намело в Рівненській області. Рятувальники відбуксирували 38 автомобілів і допомогли 93 громадянам. З великими труднощами співробітникам ДСНС вдалося розблокувати трасу Київ-Чоп, але в той же час снігопад призвів до обмеженого руху у всій Львівській області.

На опублікованих кадрах видно, як спецмашини за допомогою тросів витягують машини із заметів: вантажівки і пасажирські автобуси. Крім того, рятувальники розчищають дорогу від налиплого снігу.

Прес-служба відомства попередила про погіршення погодних умов у Волинській та Рівненській областях з посиланням на прогноз гідрометцентру, 26 січня в цих регіонах оголосили перший рівень метеорологічної небезпеки через сильний вітер, хуртовини та ожеледицю. Завтра, 27 січня, накриє Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську область, прогнозується рясний мокрий сніг та налипання, тому рятувальники рекомендують не виходити на вулицю без крайньої потреби.

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