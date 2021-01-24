В ГСЧС сделали важное заявление

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, на воскресенье и понедельник, 24 и 25 января, в Украине объявили штормовое предупреждение.

Сообщается, что на Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западных областях Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

В понедельник, 25 января, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях будет значительный снег, метели, а на дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы (первый уровень опасности, желтый).

По данным ГСЧС, в большинстве западных областей будет образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - 10-20 см.

Также украинские спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к перебоям в энергообеспечении населенных пунктов на Правобережье Украины, а в западных областях сложные погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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