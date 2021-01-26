Спасатели бросились на выручку людям, которые застряли в снежной ловушке в Ровенской области
Как пишет Politeka.net, 26 января погода на Западной Украине резко испортилась из-за мощных снегопадов. Телеграм-канал "Pavlovsky news" опубликовал кадры от очевидцев, которые попали в снежный шторм на трассе международного значения Киев-Чоп.
Как сообщает ГСЧС, несколько грузовиков застряли в сугробах, которые быстро намело в Ровенской области. Спасатели отбуксировали 38 автомобилей и помогли 93 гражданам. С большим трудом сотрудникам ГСЧС удалось разблокировать трассу Киев-Чоп, но в то же время снегопад привел к ограниченному движению во всей Львовской области.
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На опубликованных кадрах видно, как спецмашины при помощи тросов вытаскивают машины из сугробов: грузовики и пассажирские автобусы. Кроме того, спасатели расчищают дорогу от налипшего снега.
Пресс-служба ведомства предупредила об ухудшении погодных условий в Волынской и Ровенской областях со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, 26 января в этих регионах объявили первый уровень метеорологической опасности из-за сильного ветра, метели и гололедицы. Завтра, 27 января, накроет Полтавскую, Черкаскую, Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую область, прогнозируется обильный мокрые снег и налипания, поэтому спасатели рекомендуют не выходить на улицу без крайней нужды.
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