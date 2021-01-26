Погода в Україні продовжить псуватися, а через опади рятувальники попереджають про потенційну небезпеку

У вівторок, 26 січня, на більшій частині країни буде похмуро. Також, майже скрізь крім Чернівецької та Івано-Франківської областей пройдуть дощі та мокрий сніг. Про це йдеться у свіжому прогнозі Укргідрометцентру.

Вдень середня температура по країні коливатиметься від + 3 до + 7 градусів. Найхолодніше буде в західних областях, де місцями можливі невеликі "мінуси" - до -1. Найтепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +10 градусів.

Найбільше опадів очікується на Волині, а також у Рівненській та Житомирській областях, де пройде мокрий сніг. Сильний дощ зі снігом також пройде на Одещині. Вітер буде південним з переходом на північно-західний з поривами до 15-20 м/с.

Крім того, синоптики попередили про потужний снігопад, який обрушиться на Карпати. Напередодні там також випав сніг. Місцями сніговий покрив досягає метра у висоту.

У зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. Туристам радять не виходити в гори 26 січня.

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