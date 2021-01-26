Погода в Украине продолжит портиться, а из-за осадков спасатели предупреждают о потенциальной опасности

Во вторник, 26 января, на большей части страны будет пасмурно. Также, почти везде кроме Черновецкой и Ивано-Франковской областей пройдут дожди и мокрый снег. Об этом говорится в свежем прогнозе Укргидрометцентра.

Днем средняя температура по стране будет колебаться от +3 до +7 градусов. Холоднее всего будет в западных областях, где местами возможны небольшие «минусы» - до -1. Теплее всего будет на Юге, где столбики термометров покажут до +10 градусов.

Больше всего осадков ожидается на Волыни, а также в Ровенской и Житомирской областях, где пройдет мокрый снег. Сильный дождь со снегом также пройдет на Одесщине. Ветер будет южным с переходом на северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, синоптики предупредили о мощном снегопаде, который обрушится на Карпаты. Накануне там также выпал снег. Местами снежный покров достигает метра в высоту.

В связи с этим синоптики предупреждают об опасности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Туристам советуют не выходить в горы 26 января.

Напомним, непогода натворила бед в Одессе, повалены деревья и парализовано движение транспорта: кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, новое похолодание обрушится на Украину, синоптики раскрыли опасные даты: "До 20 сантиметров снега".

Также Politeka писала, что оттепель с дождями и снегом не отступает, в каких областях ждать погодного удара: "До +11...".