Життя у них дійсно важке

Після смерті першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка у його сім'ї виникли проблеми

Коли не стало чоловіка, Віра Каденюк потрапила до лікарні з інсультом.

Через півроку у неї стався ще один інсульт. Крім того, синові на телефон почали надходити погрози, після чого на нього два рази невідомі нападали з ножем, йдеться в сюжеті " ТСН".

Погрози і напади збіглися з періодом, коли квартиру, яка записана на Леоніда Каденюка, дружина спробувала оформити на себе.

Коли Віра Каденюк разом з сином прийшла до нотаріуса, щоб переписати право спадкування на квартиру на себе, їм сказали, що надійшла заява від старшого сина Володимира.

Йдеться про сина з Росії від першого шлюбу. Йому з матір'ю Каденюк залишив трикімнатну квартиру. Другу квартиру космонавт отримав від держави через 35 років після першого шлюбу. Квартиру на Печерську він хотів переписати на молодшого сина, але не встиг. Тепер старший син Володимир вимагає виплатити йому третину вартості 4-кімнатної квартири.

Закон на боці Володимира, оскільки Леонід Каденюк не залишив заповіту. Але цим, історія з житлом не закінчується.

З'явилося ще кілька людей, які претендують на цю квартиру. Перший - це Кізленко Володимир Ігорович. Він каже, що найкращий друг Леоніда Каденюка, і отримав від нього заповіт, право на квартиру.

Варто відзначити, що сьогодні, 28 січня, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку могло б виповниться 70 років.

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