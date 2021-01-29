Жизнь у них действительно трудная

После смерти первого космонавта Независимой Украины Леонида Каденюка у его семьи возникли проблемы

Когда не стало мужа, Вера Каденюк попала в больницу с инсультом.

Через полгода у нее случился еще один инсульт. Кроме того, сыну на телефон начали поступать угрозы, после чего на него два раза неизвестные нападали с ножом, говорится в сюжете "ТСН".

Угрозы и нападения совпали с периодом, когда квартиру, которая записана на Леонида Каденюка, жена попыталась оформить на себя.

Когда Вера Каденюк вместе с сыном пришла к нотариусу, чтобы переписать право наследования на квартиру на себя, им сказали, что поступило заявление от старшего сына Владимира.

Речь идет о сыне из России от первого брака. Ему с матерью Каденюк оставил трехкомнатную квартиру. Вторую квартиру космонавт получил от государства через 35 лет после первого брака. Квартиру на Печерске он хотел переписать на младшего сына, но не успел. Теперь старший сын Владимир требует выплатить ему треть стоимости 4-комнатной квартиры.

Закон на стороне Владимира, поскольку Леонид Каденюк не оставил завещания. Но этим, история с жильем не заканчивается.

Появилось еще несколько людей, которые претендуют на эту квартиру. Первый - это Кизленко Владимир Игоревич. Он говорит, что лучший друг Леонида Каденюка, и получил от него завещание, право на квартиру.

Стоит отметить, что сегодня, 28 января, первому космонавту Независимой Украины Леониду Каденюку могло бы исполнится 70 лет.

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