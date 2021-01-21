Поліцейські затримали заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
Запис з нагрудною камерою одного з патрульних опублікував "Обозреватель".
Інцидент за участю Віталія Немилостивого стався 20 грудня 2020 року в Києві на вулиці Жилянській.
Заступник Міністра промисловості запідозрили в порушенні ПДР і зупинили його автомобіль.
"Він синій в мотлох", - каже патрульний за кадром в той момент, коли Немилостивий вийшов зі свого авто.
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Чиновник вирішив віддати ключі правоохоронцям і піти.
"Руки прибрав, я заступник міністра. Я далі піду, а ви розбирайтеся", - заявив заступник міністра.
У поліції уточнили, що він почав погрожувати посадою, штовхати патрульних і смикати за формений одяг.
Після кількох попереджень не робити цього поліцейські застосували силу і затримали порушника.
В уряді вже відреагували на даний інцидент. Як повідомив прем'єр-міністр України, позачергове засідання Кабміну відбудеться в четвер.
"На порядку денному одне питання-звільнення заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немилостивий", - повідомив прем'єр.
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