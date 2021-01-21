Полицейские задержали заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Запись с нагрудной камерой одного из патрульных опубликовал "Обозреватель".
Инцидент с участием Виталия Немилостивого произошел 20 декабря 2020 года в Киеве на улице Жилянской.
Замминистра промышленности заподозрили в нарушении ПДД и остановили его автомобиль.
"Он синий в хламину", - говорит патрульный за кадром в тот момент, когда Немилостивый вышел со своего авто.
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Чиновник решил отдать ключи правоохранителям и уйти.
"Руки убрал, я заместитель министра. Я дальше пойду, а вы разбирайтесь", - заявил замминистра.
В полиции уточнили, что он начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду.
После нескольких предупреждений не делать этого полицейские применили силу и задержали нарушителя.
В правительстве уже отреагировали на данный инцидент. Как сообщил премьер-министр Украины, внеочередное заседание Кабмина состоится в четверг.
"На повестке дня один вопрос - освобождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый", - сообщил премьер.
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