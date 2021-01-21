Полицейские задержали заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Запись с нагрудной камерой одного из патрульных опубликовал "Обозреватель".

Инцидент с участием Виталия Немилостивого произошел 20 декабря 2020 года в Киеве на улице Жилянской.



Замминистра промышленности заподозрили в нарушении ПДД и остановили его автомобиль.

"Он синий в хламину", - говорит патрульный за кадром в тот момент, когда Немилостивый вышел со своего авто.

Чиновник решил отдать ключи правоохранителям и уйти.



"Руки убрал, я заместитель министра. Я дальше пойду, а вы разбирайтесь", - заявил замминистра.

В полиции уточнили, что он начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду.

После нескольких предупреждений не делать этого полицейские применили силу и задержали нарушителя.

В правительстве уже отреагировали на данный инцидент. Как сообщил премьер-министр Украины, внеочередное заседание Кабмина состоится в четверг.

"На повестке дня один вопрос - освобождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый", - сообщил премьер.





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