Дочка Валерія Меладзе Аріна зламала шию на Різдво, показала нове відео
Як передає Politeka.net, 18-річна дівчина виклала кадри на своїй сторінці в "Instagram". (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз).
Схоже, що дівчина вже відновилася. На новому чорно-Бєлов відео вона красується перед дзеркалом в об'ємній хутряній шубі, під якою надіта чорна водолазка і штани.
Аріна стоїть напівбоком, знімаючи себе на смартфон.
"keep it pretty savage", - підписала вона Відео.
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На це швидко відреагував її батько.
"А можна наступного разу коментар російською?» - написав Валерій Меладзе.
Дівчина відповіла: "Можливо".
"Аришенька моя!!!» - також написав у коментарях зірковий батько без прив'язки до попереднього діалогу.
Дівчина отримала масу компліментів.
Нагадаємо, раніше Аріна розповіла, що зламала шию на Різдво. Також на показала фото з лікарні.
Аріна Меладзе народилася в Москві в 2002 році в родині відомого російського співака Валерія Меладзе і його дружини Ірини Меладзе. Аріна-третя з трьох дочок в сім'ї, у неї є старші сестри Інга Меладзе і Софія Меладзе.
Коли Аріні було дванадцять років, її батьки розлучилися.
За словами дівчинки, в момент розлучення вона не до кінця зрозуміла, наскільки саме змінилося її життя-всю глибину втрати вона усвідомила пізніше.
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