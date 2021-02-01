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Дочка Валерія Меладзе Аріна зламала шию на Різдво, показала нове відео

Як передає Politeka.net, 18-річна дівчина виклала кадри на своїй сторінці в "Instagram". (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз).

Схоже, що дівчина вже відновилася. На новому чорно-Бєлов відео вона красується перед дзеркалом в об'ємній хутряній шубі, під якою надіта чорна водолазка і штани.

Аріна стоїть напівбоком, знімаючи себе на смартфон.

"keep it pretty savage", - підписала вона Відео.

На це швидко відреагував її батько.

"А можна наступного разу коментар російською?» - написав Валерій Меладзе.

Дівчина відповіла: "Можливо".

"Аришенька моя!!!» - також написав у коментарях зірковий батько без прив'язки до попереднього діалогу.

Дівчина отримала масу компліментів.

Нагадаємо, раніше Аріна розповіла, що зламала шию на Різдво. Також на показала фото з лікарні.

Аріна Меладзе народилася в Москві в 2002 році в родині відомого російського співака Валерія Меладзе і його дружини Ірини Меладзе. Аріна-третя з трьох дочок в сім'ї, у неї є старші сестри Інга Меладзе і Софія Меладзе.

Коли Аріні було дванадцять років, її батьки розлучилися.

За словами дівчинки, в момент розлучення вона не до кінця зрозуміла, наскільки саме змінилося її життя-всю глибину втрати вона усвідомила пізніше.

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