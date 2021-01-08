Как она сейчас

Дочь певца Валерия Меладзе Арина сломавшая шею в Рождество, сделала заявление

Как передает Politeka.net, 18-летняя девушка написала о своем состоянии на странице в "Инстаграм".

«Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны», - написала девушка.

Новых фото девушка не выкладывала, показывать, как выглядит сейчас оне не стала.

Ранее девушка показала фото, на котором видно, что Арина лежит на больничной койке, скрестив ноги в просторных черных брюках и ботинках. Своей подписью Арина обратила внимание, что неприятность приключилась с ней в христианский праздник.

Арина Меладзе родилась в Москве в 2002 году в семье известного российского певца Валерия Меладзе и его супруги Ирины Меладзе. Арина — третья из трех дочерей в семье, у нее есть старшие сестры Инга Меладзе и Софья Меладзе.

Когда Арине было двенадцать лет, ее родители развелись.

По словам девочки, в момент развода она не до конца поняла, насколько именно изменилась ее жизнь — всю глубину потери она осознала позже.

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