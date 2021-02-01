Дочь Валерия Меладзе Арина сломавшая шею в Рождество, показала новое видео
Как передает Politeka.net, 18-летняя девушка выложила кадры на своей странице в "Инстаграм". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
Похоже, что девушка уже восстановилась. На новом черно-белов видео она красуется перед зеркалом в объемной меховой шубе, под которой надета черная водолазка и брюки.
Арина стоит полубоком, снимая себя на смартфон.
«keep it pretty savage», - подписала она видео.
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На это быстро отреагировал ее отец.
«А можно в следующий раз комментарий на русском?» - написал Валерий Меладзе.
Девушка ответила: «Возможно».
«Аришенька моя!!!» - также написал в комментариях звездный отец без привязки к предыдущему диалогу.
Девушка получила массу комплиментов.
Напомним, ранее Арина рассказала, что сломала шею на Рождество. Также на показала фото с больницы.
Арина Меладзе родилась в Москве в 2002 году в семье известного российского певца Валерия Меладзе и его супруги Ирины Меладзе. Арина — третья из трех дочерей в семье, у нее есть старшие сестры Инга Меладзе и Софья Меладзе.
Когда Арине было двенадцать лет, ее родители развелись.
По словам девочки, в момент развода она не до конца поняла, насколько именно изменилась ее жизнь — всю глубину потери она осознала позже.
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