Погода в Україні 2 лютого дасть українцям перепочити перед черговими снігопадами

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у вівторок практично на всій території України буде сонячно і без опадів. Дощі очікуються лише в східних областях.

Після рясних дощів з мокрим снігом в Україні нарешті настане сонячний день.

Так, у західних регіонах 2 лютого очікується сонячна погода. Температура повітря буде коливатися від 1 до 7 градусів в залежності від області. Найтепліше - до 5-7 градусів тепла - буде у Львові.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря буде сильно відрізнятися в областях. Так, у Києві буде морозно-до -3..-5 градусів. Вночі температура опуститься до -10 градусів. А от у Черкаській області буде трохи тепліше. Вдень там очікується близько 0 градусів.

На півдні традиційно буде тепліше, ніж в інших регіонах. Вдень там очікується від 2 до 8 градусів тепла.

А ось східним областям у вівторок не пощастить. У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Луганській областях очікуються дощі та сльота. При цьому температура в цих регіонах підніметься до 8 градусів.

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