Погода в Украине 2 февраля даст украинцам передохнуть перед очередными снегопадами
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник практически на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Дожди ожидаются лишь в восточных областях.
После обильных дождей с мокрым снегом в Украине наконец-то наступит солнечный день.
Так, в западных регионах 2 февраля ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 7 градусов в зависимости от области. Теплее всего – до 5-7 градусов тепла – будет во Львове.
В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха будет сильно отличаться в областях. Так, в Киеве будет морозно – до -3..-5 градусов. Ночью температура опустится до -10 градусов. А вот в Черкасской области будет немного теплее. Днем там ожидается около 0 градусов.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Дочка Кухар из «Танців з зірками» повторила трюки матери, в сети ахнули: «Будущая прима»
Вернувшаяся на родину внучка Ротару с малышом на руках растрогала сеть: "Грусть в глазах"
Осадчая и Горбунов разоткровенничались на "Голосі країни", Балан вернулся на проект: «Это будет разрыв»
Тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+"
На Юге традиционно будет теплее, чем в других регионах. Днем там ожидается от 2 до 8 градусов тепла.
А вот восточным областям во вторник не повезет. В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях ожидаются дожди и слякоть. При этом температура в этих регионах поднимется до 8 градусов.
Напомним, что начало февраля не пощадит украинцев, срочное предупреждение об опасности: где погода ударит сильнее всего.
Также Politeka писала, что Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию: видео новой напасти.
А еще Politeka сообщала, что непогода привела к катастрофе на дорогах Украины, где произошло самое масштабное ДТП: "авто занесло и...".