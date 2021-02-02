Кому не повезет больше всего

Погода в Украине 2 февраля даст украинцам передохнуть перед очередными снегопадами

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник практически на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Дожди ожидаются лишь в восточных областях.

После обильных дождей с мокрым снегом в Украине наконец-то наступит солнечный день.

Так, в западных регионах 2 февраля ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 7 градусов в зависимости от области. Теплее всего – до 5-7 градусов тепла – будет во Львове.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха будет сильно отличаться в областях. Так, в Киеве будет морозно – до -3..-5 градусов. Ночью температура опустится до -10 градусов. А вот в Черкасской области будет немного теплее. Днем там ожидается около 0 градусов.

На Юге традиционно будет теплее, чем в других регионах. Днем там ожидается от 2 до 8 градусов тепла.

А вот восточным областям во вторник не повезет. В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях ожидаются дожди и слякоть. При этом температура в этих регионах поднимется до 8 градусов.

Напомним, что начало февраля не пощадит украинцев, срочное предупреждение об опасности: где погода ударит сильнее всего.

Также Politeka писала, что Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию: видео новой напасти.

А еще Politeka сообщала, что непогода привела к катастрофе на дорогах Украины, где произошло самое масштабное ДТП: "авто занесло и...".