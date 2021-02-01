Людям загрожує реальна небезпека, адже 1 лютого сильний шторм вдарить по багатьох регіонах України

Як передає Politeka.net, останній місяць зими почнеться з сильних морозів і снігопадів. УкрГідрометцентр оголосив штормове попередження, свіжий прогноз з'явився на офіційній сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Першого лютого звичайний і мокрий сніг випаде в центральних областях країни, вночі накрове Харківську, Кіровоградську та Одеську області, вдень снігові хмари пройдуть над півднем. У денний час на дорогах Черкаської, Кіровоградської, Сумської, Харківської та Полтавської областей прогнозують ожеледь першого рівня небезпеки, налипання снігу, а в південних регіонах очікується сильний вітер до 15-20 метрів в секунду, тому не можна виходити на вулицю без вагомої причини.

Вночі температура на Сході та Півдні коливатиметься від -1 до +2 градусів, на півночі та заході - від -2 до -13 градусів, найхолодніше буде у Рівненській та Волинській областях. Вдень поморозить Захід, Північ і Центр (від -1 до -4), а в східних і південних областях потеплішає до 5-9 градусів з плюсовою позначкою. За прогнозом, в перший день лютого в Київській області випаде сніг, очікується ожеледь і прохолодна погода з температурою до 4 градусів морозу.

Раніше Укргідрометцентр передбачив, що українців чекає теплий Лютий. Як свідчить довгостроковий прогноз, середня температура складе від -3 до +1, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Метеорологи заявили, що кількість опадів буде в межах норми: в Карпатах прогнозують 25-58 мм, в гірських регіонах Криму побільше - до 110 мм.

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