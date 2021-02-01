Людям грозит реальная опасность, ведь 1 февраля сильный шторм ударит по многим регионам Украины

Как передает Politeka.net, последний месяц зимы начнется с сильных морозов и снегопадов. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение, cвежий прогноз появился на официальной странице в соцсети "Фейсбук".

Первого февраля обычный и мокрый снег выпадет в центральных областях страны, ночью накровет Харьковскую, Кировоградскую и Одесскую области, днем снежные тучи пройдут над Югом. В дневное время на дорогах Черкасской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей прогнозируют гололед первого уровня опасности, налипание снега, а в южных регионах ожидается сильный ветер до 15-20 метров в секунду, поэтому нельзя выходить на улицу без веской причины.

Ночью температура на Востоке и Юге будет колебаться от -1 до +2 градусов, на Севере и Западе - от -2 до -13 градусов, холоднее всего будет в Ровенской и Волынской областях. Днем поморозит Запад, Север и Центр (от -1 до -4), а в восточных и южных областях потеплеет до 5-9 градусов с плюсовой отметкой. По прогнозу, в первый день февраля в Киевской области выпадет снег, ожидается гололед и прохладная погода с температуров до 4 градусов мороза.

Ранее Укргидрометцентр предсказал, что украинцев ждет теплый февраль. Как гласит долгосрочный прогноз, средняя температура составит от -3 до +1, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Метеорологи заявили, что количество осадков будет в пределах нормы: в Карпатах прогнозируют 25-58 мм, в горных регионах крыма побольше - до 110 мм.

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