Последние выходные в январе запомнятся украинцам осадками и ветром
Так, свежий прогноз погоды в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, снежная погода и осадки ожидаются в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине.
Ночью ожидаются умеренные морозы от -3 до -9 градусов, а уже днем немного потеплеет и температура будет колебаться от -3 до +3 градусов.
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"В восточных областях, на юге, а также В Днепре с районами предполагается более теплая погода, днем +3+7 градусов", - продолжила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.
Что касается Киева, то в столице синоптики прогнозируют влажную погоду, только днем в воскресенье осадки маловероятны.
"На дорогах гололедица. В ночные часы поморозит, -5-8 градусов, днем ожидается 0-3 градуса мороза. Ветер будет порывистым, закутывайте шею", - добавила Диденко.
Подытоживая, авторитетный синоптик предупредила, что февраль в Украине начнется с визита мощного циклона из Италии и Балкан.
Ранее мы также предупреждали, что снег в пятницу, 29 января, ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области. Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и Юга, будут идти снег и мокрый снег.
А уже 30 января, в субботу, в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся.
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