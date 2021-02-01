Зірка американських реаліті-шоу і відома бізнесвумен Хлої Кардашьян показала, як ніжиться на сонці зі своєю розкішною старшою сестрою

Знаменита красуня поділилася новим яскравим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Хлої вирішила показати, як проводить час зі своєю старшою сестрою Кортні. На знімку фігуристі красуні насолоджуються жарким сонцем, лежачи в розкішному саду. Обидві дівчини позують в спокусливих купальниках бікіні, які дозволяю їм продемонструвати свої вражаючі фігури.

Кортні вибрала помаранчевий купальник з незвичайним ліфом і трусиками з високою посадкою. Вона лежить, злегка вигнувши спину і демонструючи свій ідеальний прес.

У свою чергу, Хлої одягнена в блискучий сріблястий купальник і легку білу сорочку. Разом з сестрою вони порадували шанувальників подвійною дозою задоволення.

"Не забувайте освіжатися. Ми чули, що тут посуха", - підписала знімок Хлої.

У коментарях вона додала, що їх сфотографувала молодша сестра, відома модель і наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер. По всій видимості, сестрички відмінно проводять час втрьох.

Раніше ми писали, що Хлої Кардашьян показала фото, на якому позує в бікіні на пляжі.

Красуня показала тільки сідниці і животик, а решта на кадрі було обрізано. Модель вся була в піску, але це її зовсім не бентежило, тому красуня хвалилася ідеальним "горішком".

Нагадаємо, Хлої Кардашьян приспустила наряд і задерла ніжку, заманюючи розкішшю.

А ще Politeka писала, що повністю роздягнена Хлої Кардашьян спокусила фанатів ідеальними вигинами.

Також Politeka повідомляла, що 40-річна Кім Кардашьян в купальнику дала фору молодшій сестрі, кадри спокуси.