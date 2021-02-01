Звезда американских реалити-шоу и известная бизнесвумен Хлои Кардашьян показала, как нежится на солнце со своей роскошной старшей сестрой
Знаменитая красотка поделилась новым ярким снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Хлои решила показать, как проводит время со своей старшей сестрой Кортни. На снимке фигуристые красотки наслаждаются жарким солнцем, лежа в роскошном саду. Обе девушки позируют в соблазнительных купальниках бикини, которые позволяю им продемонстрировать свои впечатляющие фигуры.
Кортни выбрала оранжевый купальник с необычным лифом и трусиками с высокой посадкой. Она лежит, слегка выгнув спину и демонстрируя свой идеальный пресс.
В свою очередь, Хлои одета в блестящий серебристый купальник и легкую белую рубашку. Вместе с сестрой они порадовали поклонников двойной дозой удовольствия.
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«Не забывайте освежаться. Мы слышали, что здесь засуха», - подписала снимок Хлои.
В комментариях она добавила, что их сфотографировала младшая сестра, известная модель и самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер. По всей видимости, сестрички отлично проводят время втроем.
Ранее мы писали, что Хлои Кардашьян показала фото, на котором позирует в бикини на пляже.
Красотка показала только ягодицы и животик, а остальное на кадре было обрезано. Модель вся была в песке, но это ее совсем не смущало, поэтому красотка хвасталась идеальным "орешком".
Напомним, Хлои Кардашьян приспустила наряд и задрала ножку, завлекая роскошью.
А еще Politeka писала, что полностью раздетая Хлои Кардашьян соблазнила фанатов идеальными изгибами.
Также Politeka сообщала, что 40-летняя Ким Кардашьян в купальнике дала фору младшей сестре, кадры соблазна.