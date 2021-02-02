Багато українців можуть втратити своє житло і опинитися на вулиці
Зокрема, в Україні тисячі сімей опиняться під загрозою виселення зі свого єдиного житла вже навесні через прострочення по платежах, повідомляє UBR.
Адже 21 квітня закінчується дія мораторію на відчуження іпотечного житла у валютних боржників.
"Той мораторій, про який ми говоримо, був введений ще в червні 2014 року – за цей час, якщо позичальник був націлений на співпрацю з банком, велика частина валютних кредитів була реструктуризована, Конвертована і погашена", – заявили в одному з українських банків.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ульянова з "Холостяка", яка набрала вагу, розплакалася після контрольного зважування: що відбувається із зіркою
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вирішила наостанок відірватися на Мальдівах: "Ось це для малятка..."
Таємну дружину Олега Винника показали в Мережі, як вона виглядає: "Розбили Ви серця всім жінкам 40+"
Знайдено тіло відомого актора-красеня, йому було всього 26: "Не витримав локдауна"
Решта валютні іпотеки різноманітні - є випадки, коли позичальник знаходиться в критичному стані і не має можливості обслуговувати кредит.
Існує багато кейсів, коли мораторій використовується для того, щоб не платити банку. Саме з такими позичальниками, які мають можливості домовлятися, але навмисне не хочуть робити цього, насамперед і працюватимуть фінустанови.
Також раніше повідомлялося, що борги за житлово-комунальні послуги в грудні 2020 року склали 28 млрд гривень. У листопаді вони були 22,1 млрд гривень. Тобто борги за грудень на 26,7% більше, ніж у листопаді.
Нагадаємо, тарифи на комуналку різко підскочать, влада готує весняний сюрприз.
Як повідомляла Politeka, "Нафтогаз" і Кабмін вирішили, скільки доведеться платити українцям і що буде з боргами.
Також Politeka писала, що абонплату на газ масово перерахували, українцям розкрили підступну деталь.