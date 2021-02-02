Тепер багато хто під загрозою

Багато українців можуть втратити своє житло і опинитися на вулиці

Зокрема, в Україні тисячі сімей опиняться під загрозою виселення зі свого єдиного житла вже навесні через прострочення по платежах, повідомляє UBR.

Адже 21 квітня закінчується дія мораторію на відчуження іпотечного житла у валютних боржників.

"Той мораторій, про який ми говоримо, був введений ще в червні 2014 року – за цей час, якщо позичальник був націлений на співпрацю з банком, велика частина валютних кредитів була реструктуризована, Конвертована і погашена", – заявили в одному з українських банків.

Решта валютні іпотеки різноманітні - є випадки, коли позичальник знаходиться в критичному стані і не має можливості обслуговувати кредит.

Існує багато кейсів, коли мораторій використовується для того, щоб не платити банку. Саме з такими позичальниками, які мають можливості домовлятися, але навмисне не хочуть робити цього, насамперед і працюватимуть фінустанови.

Також раніше повідомлялося, що борги за житлово-комунальні послуги в грудні 2020 року склали 28 млрд гривень. У листопаді вони були 22,1 млрд гривень. Тобто борги за грудень на 26,7% більше, ніж у листопаді.

Нагадаємо, тарифи на комуналку різко підскочать, влада готує весняний сюрприз.

Як повідомляла Politeka, "Нафтогаз" і Кабмін вирішили, скільки доведеться платити українцям і що буде з боргами.

Також Politeka писала, що абонплату на газ масово перерахували, українцям розкрили підступну деталь.