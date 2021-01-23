Люди в нескольких регионах перекрыли дороги из-за тарифов на газ, поэтому в Кабмине их снизили, но не все так просто

В частности, оказалось, что в результате ограничения максимального размера абонплаты на газ цены снизили только для 20% семей. Для остальных 80% – тарифы остались повышенными, передают "Наші гроші".

Тарифы на распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Если очень грубо, то этот тариф должен быть большим для меньших облгазов, потому что он зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним качают.

Однако значительно подняли тарифы на распределение не только маленькие облгазы, но и крупные – "Харьковгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Николаевгаз", "Черновцыгаз", "Тернопольгаз".

Также ранее сообщалось, что пересмотра тарифов не будет прежде всего из-за ряда подписанных соглашений с международными партнерами, в которых говорится, что все коммунальные тарифы у нас будут рыночными.

Стоит отметить, что в январе некоторые облгазы подняли стоимость услуг до 10 гривен и больше за кубометр, в результате чего вспыхнули акции протестов с перекрытием дорог в ряде регионов.

Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз: "С 1 апреля подорожают на...".

Как сообщала Politeka, тарифы на тепло и воду: "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.

Также Politeka писала, что в Кабмине назвали "неуязвимых" к подорожанию коммуналки, украинцы в недоумении.