Денис Шмыгаль посоветовал украинцам оформлять субсидии



Такое заявление премьер-министр сделал во время заседания Кабмина.

Шмыгаль отметил, что пользователи субсидий не почувствуют подорожания коммуналки в январе.

"Я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", - заявил премьер.



Украинцы не оставили без внимания такое заявление чиновника.

"Не надо субсидий. Хватит унижать людей подачками. Справедливые тарифы и зарплаты, пенсии. Вот что нам нужно", "Когда будут адекватные зарплаты необходимость в субсидиях отпадет. Научитесь оплачивать труд! И не надо говорить, что у нас плохая производительность!", "А остальным что, подыхать?", "Пусть пересчитают нормы площади отопления квартир, а то они что-то сомнительные с времен работы Юлии, газовой принцесы, и действителен ли расход газа на отопление тех еще времен, может настоящие специалисты теплотехники еще живы"- писали украинцы в сети.



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