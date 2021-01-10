Снижения коммунальных тарифов не будет, хотя и украинские власти, и поставщики обещают регулярный пересмотр цен

Такие разговоры – попытка оттянуть или сгладить возможный социальный взрыв, который может последовать после подорожания коммунальных тарифов.

Такое заявление сделал экономический аналитик Виктор Скаршевский, передает Finance.today.ua.

Кроме того, пересмотра тарифов не будет прежде всего потому, что были подписаны ряд соглашений с международными партнерами, в которых говорится, что все коммунальные тарифы у нас будут рыночными. Это указано и в документах об ассоциации с ЕС, и в меморандуме с МВФ.

Поскольку любые украинские коммунальные тарифы должны двигаться в русле мировых тенденций, то они будут расти до тех пор, пока не достигнут рыночного европейского уровня и не приблизятся к ценовой европейской политики.

Эксперт Виктор Скаршевский считает, что в этом контексте, следует уже с 1 апреля ожидать очередного повышения тарифов.

"С 1 апреля будет подорожание. Об этом говорили и официальные представители власти, что повышение будет в 2,5 раза. Это то, к чему надо готовиться населению", - предупредил Виктор Скаршевский.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года стоимость газа для простых украинцев может вырасти до 8 грн/кубометр.

Напомним, платежки за газ пересмотрят, к украинцам экстренно обратились.

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