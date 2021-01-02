Кто будет платить больше

Украинцам раскрыли нюансы повышения тарифов на отопление для бытовых потребителей

Тарифы на тепло резко выросли после того, как НКРЭКУ увеличила тариф на производство тепловой энергии, об этом пишет Обозреватель.

В некоторых населенных пунктах, как предупреждают эксперты, тарифы на отопление могут вырасти аж на 46%.

Уже с 1 января 2021 года начали действовать новые цены для 23 предприятий, которые предоставляют свои услуги населению.

В качестве примера, предприятие "Евро-реконструкция" (отопление в некоторых районах Киева) предлагает повысить стоимость Гкал тепла с 1341 до 1457 гривен. Таким образом, если потребители используют сейчас 1,5 Гкал, то придется заплатить 2012 гривен, а после повышения - 2185 гривен.

Другой поставщик услуг "Тепловик" (Хмельницкая область) предлагает повысить 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (почти на 46%). То есть, при использовании 1,5 Гкал сейчас нужно отдавать 2 496 грн, а по новой неутвержденной цене – 3666 грн (почти на 1200 гривен больше).

Поставщики отопления предупредили, что повышения тарифов не избежать из-за инфляции и роста заработных плат. Но утвердить новые тарифы теперь предстоит в НКРЭКУ, а процедура может занять до одного месяца.

Также мы ранее рассказывали, что с 1 января были отменены льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Новый тариф для населения составит 1,68 грн за кВт/ч для всех. Ранее при условии потребления до 100 кВт/ч стоимость 1 кВт была 90 коп.

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