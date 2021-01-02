Украинцам раскрыли нюансы повышения тарифов на отопление для бытовых потребителей
Тарифы на тепло резко выросли после того, как НКРЭКУ увеличила тариф на производство тепловой энергии, об этом пишет Обозреватель.
В некоторых населенных пунктах, как предупреждают эксперты, тарифы на отопление могут вырасти аж на 46%.
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В качестве примера, предприятие "Евро-реконструкция" (отопление в некоторых районах Киева) предлагает повысить стоимость Гкал тепла с 1341 до 1457 гривен. Таким образом, если потребители используют сейчас 1,5 Гкал, то придется заплатить 2012 гривен, а после повышения - 2185 гривен.
Другой поставщик услуг "Тепловик" (Хмельницкая область) предлагает повысить 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (почти на 46%). То есть, при использовании 1,5 Гкал сейчас нужно отдавать 2 496 грн, а по новой неутвержденной цене – 3666 грн (почти на 1200 гривен больше).
Поставщики отопления предупредили, что повышения тарифов не избежать из-за инфляции и роста заработных плат. Но утвердить новые тарифы теперь предстоит в НКРЭКУ, а процедура может занять до одного месяца.
Также мы ранее рассказывали, что с 1 января были отменены льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Новый тариф для населения составит 1,68 грн за кВт/ч для всех. Ранее при условии потребления до 100 кВт/ч стоимость 1 кВт была 90 коп.
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