Проезд в общественном транспорте вскоре подорожает по всей Украине

Как стало известно Politeka.net, многие перевозчики уже предупредили о повышении цен в разных городах страны. Из-за карантина компании потеряли значительную часть прибыли и готовятся наверстать упущенное, передает "ТСН".

Согласно официальной статистике, в 2020 году пассажиропоток снизился вполовину, а вместе с ним и доходы частных перевозчиков. Последние рассчитывали на компенсации из бюджета, однако правительство отказало им в финансовой помощи. Теперь у маршрутчиков остался только один выход.

"Пассажиропоток просел, ужесточились условия работы. Только сидячие места. И все равно перевозчики возят. Различные компании по-разному поднимут, в зависимости от маршрута, в зависимости от загрузки", — заявил эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

В Киеве цены уже подскочили, пусть и незначительно: на маршрутах, где раньше брали по пять гривен, теперь требуют шесть, остальные подняли цены до восьми гривен. После локдауна перевозчики и вовсе собираются повысить стоимость проезда до 10-12 гривен, а пока они оптимизируют городские маршруты, чтобы пассажиры не пересели на другие виды транспорта. По оценкам экспертов, подорожание будет в феврале или марте.

Сейчас один из самых низких тарифов на проезд действует в Хмельницком - днем проехаться на автобусе можно всего за пять гривен, однако и там уже планируют повышение. Притом не частные компании, а городские власти. Заместитель мэра Николай Ваврищук отметил, что без этого перевозчики просто не выживут:

"Это условие выживания. Сейчас они берут в расчет 9,10 грн. Конечно городской совет не будет рассматривать такое сильное подорожание, и мы рассматриваем все расчеты. И будем принимать решение об увеличении стоимости проезда проезда в пассажирском транспорте в феврале".

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