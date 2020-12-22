Совсем скоро суммы в коммунальных платежках украинцев снова вырастут

Как сообщает Politeka.net, уже несколько городов Украины повысили тарифы на отопление и горячую воду, на очереди подорожание газа. НКРЭКУ уже одобрила соответствующие проекты на 2021 год для ряда компаний-поставщиков, постановления опубликованы на официальном сайте ведомства.

Природный газ сильно подорожал с прошлого года, а ведь он составляет примерно 80% цены за тепло в домах украинцев. Кроме того, Нацкомиссия недавно ввела тариф на поставку и транспортировку газа в зависимости от мощности, что тоже существенно влияет на стоимость коммунальных услуг. С декабря в Одессе отопление подорожало с 1813,94 до 1474,69 гривен за гигакалорию, это почти на четверть выше, чем в ноябре. Похожая ситуация и в Харькове: тариф вырос на 18,74% и составил 1748,47 гривны.

В Николаеве заставят платить почти две тысячи гривен за гигакалорию. Представители местного облгаза заявили, что это произошло из-за роста цен на газ в размере 35%. НАК "Нафтогаз Украины" вместо предыдущих 4886,5 гривен требуют 6599 гривен за тысячу кубометров с НДС. Стоит ожидать, что в ближайшее время тарифы на тепло увеличатся по всей стране в среднем на 10%-20%.

НКРЭКУ уже объявила тарифы на газ, которые поставщики смогут использовать уже после Нового года. Они зависят от региона и протяженности сети, поэтому в некоторых областях могут увеличиться вдвое. Согласно постановлению, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, "Киевгаза" – с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" – с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" – с 1,09 грн до 2,07 грн. Самую дорогую цену приготовили абонентам компании "Лубныгаз" (2,62 гривны) и "Спектргаз" (2,66 гривны) за куб. Учитывая НДС, стоимость доставки газа подскочит выше трех гривен за кубометр.

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