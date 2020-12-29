Украинцы возмутились несправедливыми платежками за газ и добились пересмотра тарифов

Как стало известно Politeka.net, громкий скандал разразился в Лубенском районе Полтавской области, где местные жители получили квитанции за распределение газа в январе 2021 года с завышенными ценами и лишними суммами. Люди устроили протесты под офисом компании "Лубныгаз", районной администрацией, городскими советами Пирятина, Лубны и Гребенки, передает "ТСН".

Потребители обратили внимание, что поставщики насчитали дополнительно 299 кубометров газа за отопление. По новому тарифу в 2,94 гривны за распределение "куба" топлива им пришлось бы ни за что заплатить 879 гривен за год. При этом общий тариф за газ в Лубенском районе один из самых высоких в Украине - 11,73 гривны.

"Я обнаружила завышение данных по всем абонентам ровно на 300 кубов. Что это? Очередная возможность обобрать население? Проверьте свои квитанции!", — заявила Елена Козин после проверки своей платежки, а также лицевых счетов мамы и бабушки.

В "Лубныгазе" поначалу заявили, что такие цены установила НКРЭКУ, а депутаты Верховной Рады одобрили соответствующие законы, однако 25 декабря после серии митингов руководство признало, что украинцам приписали лишние кубометры. На этот раз вину списали на ошибку программы, которая занималась рассчетом.

"В алгоритме работы программного обеспечения, которое проводит расчет годовой заказанной мощности на 2021 год обнаружено технический сбой, приведший к некорректному начислению нескольким категориям потребителей", - заявила пресс-служба компании.

"Лубныгаз" добавили, что отзывают платежки за распределение газа, которые отправили клиентам 20-25 дкабря, новые квитанции с меньшими суммами должны доставить 4-6 января.

С 1 января 2021 года в Украине поднимутся коммунальные тарифы, в частности украинцам придется платить за газ на 14% больше. Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", стоимость за составит 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

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