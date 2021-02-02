Професійне журі визначилося з вибором пісні для «Євробачення-2021»

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці українського Нацвідбору в Instagram.

"Трек Go_A для Євробачення-2021 обраний. Журі з 3 треків, представлених групою Go_A, вибрали той, який група виконає на сцені Євробачення-2021 в Роттердамі, прем'єра відбудеться вже у березні!",- зазначили під постом.

У коментарях шанувальники конкурсу стали висловлювати своє обурення. Фанам незрозуміло, чому вибір пісні відбувався в закритому режимі. Крім цього, їх обурив той факт, що прем'єра хіта відбудеться лише в березні.

"Я думаю, ніяких 3 пісень немає. Місяць тому вони вже заявили, що вибрали (самі) пісню і фіналізують її»,

"Тю, сподівалася хоча б на шоу з цим голосуванням. І для чого тоді тягнути кота за хвіст з тим оголошенням аж до березня?»,

"Думка 5 журі, проти мільйонів людей, які будуть оцінювати пісню в травні. Реально не чесний вибір пісні", - пишуть люди.

Крім цього, українці припустили, що на конкурс поїде пісня «ШУМ», яку нещодавно випустила група.

"Немає трьох треків ніяких, є Шум і він їде на євро, а весь цей закритий відбір з трьох пісень - це вкид, цирк від Суспільного, ілюзія відбору, нагрів інтриги»,

«По любому ШУМ був у цій трійці пісень, не здивуюся, якщо ШУМ поїде на Євробачення»,

"Та ШУМ це буде. Просто не хочуть оголошувати до березня", - вважають шанувальники.

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