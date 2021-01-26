Група "Go_A", яка поїде в 2021 році на "Євробачення", представила оригінальний кліп на нову пісню

"Go_A " вже завоювали серця українців оригінальним виконанням з етнічними мотивами, які переплітаються з електронною танцювальною музикою, і, як повідомляє портал Шо там, тепер увагу фанатів привернула нова робота групи під назвою "Шум", пише Politeka.net.

Крім характерного для солістки групи голосу і мелодії, в яку знову вплелися етнічні мелодії, шанувальники авторів вже знаменитого хіта "Соловей" були приємно здивовані незвичайною відео роботою, що супроводжувала мелодію нової пісні. Перед презентацією група в своєму Instagram трохи розповіла фанатам про те, що собою являє їхня пісня.

Зокрема, в кадрі можна побачити весь склад групи, який протягом всієї пісні практично нерухомо стоїть на високому пагорбі в захисних костюмах і пластикових щитах на голові, використовуваних українськими медиками в роботі з коронавірусними хворими.

Але увагу привертає один з учасників, який радісно танцює під ритми веснянки, поки інші застигли на місці.

Go_A у своєму кліпі змістили акцент на свого фаната, який згідно з сюжетом відеороботи, сумує за живим спілкуванням під час пандемії і мріє знову жити колишнім життям, де не потрібно дотримуватися дистанції і можна контактувати з людьми.

"Go_A, ну, вмієте, чортяки, дати кіптяви, обожнюю Вас!!!", "ЙООООЙ! Та це ж хітяра!", "Людина, яка "епічно" танцювала протягом всієї пісні - ти зробив мій день!", "Бомба, хочеться танцювати аж поки кеди не займуться", "Такі дикі мурашки по тілу з перших секунд... Просто нереальні відчуття", "Ритмічно, етнічно, пандемічно - Шикарно. Боже мій, аж мурахи по шкірі!!!", "Ви-найкрутіші!!!", "Ось що повинні слухати наші діти!", "Дуже сподобалося таке кіберпанково-етнічне звучання зі сталкерівською атмосферою", - коментують шанувальники під відео в YouTube.

"Маніфест у формі музичного бачення наших предків про світобудову. Символічно водимо "ШУМ" як потребу в об'єднанні заради спільної мети. Разом ми можемо все - пам'ятаємо про це і не будемо забувати цінувати те, що маємо!",- пояснює свою незвичайну композицію група Go_A в Instagram.

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