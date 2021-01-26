Группа "Go_A", которая поедет в 2021 году на "Евровидение", представила оригинальный клип на новую песню

"Go_A" уже завоевали сердца украинцев оригинальным исполнением с этническими мотивами, которые переплетаются с электронной танцевальной музыкой, и, как сообщает портал Шо там, теперь внимание фанатов привлекла новая работа группы под названием "Шум", пишет Politeka.net.

Помимо характерного для солистки группы голоса и мелодии, в которую снова вплелись этнические мелодии, поклонники авторов уже знаменитого хита "Соловей" были приятно удивлены необычной видео работой, сопровождавшей мелодию новой песни. Перед презентацией группа в своем Instagram немного рассказала фанатам о том, что собой представляет их песня.

В частности, в кадре можно увидеть весь состав группы, который на протяжении всей песни практически неподвижно стоит на высоком холме в защитных костюмах и пластиковых щитах на голове, используемых украинскими медиками в работе с коронавирусными больными.

Но внимание привлекает один из участников, который радостно танцует под ритмы веснянки, пока остальные застыли на месте.

Go_A в своем клипе сместили акцент на своего фаната, который согласно сюжету видеоработы, скучает за живым общением во время пандемии и мечтает снова жить прежней жизнью, где не нужно придерживаться дистанции и можно контактировать с людьми.

"Go_A, ну, умеете, чертяки, дать копоти, обожаю Вас!!!", "ЙООООЙ! Да это же хитяра!", "Человек, который "эпически" танцевал на протяжении всей песни - Ты сделал мой день!", "Бомба, хочется танцевать аж пока кеди не загорятся", "Такие дикие мурашки по телу с первых секунд... Просто нереальные ощущения", "Ритмично, этнически, пандемически - Шикарно. Боже мой, аж муравьи по коже!!!", "Вы - самые крутые!!!", "Вот что должны слушать наши дети!", " Очень понравилось такое киберпанково-этническое звучание со сталкеровской атмосферой",- комментируют поклонники под видео в YouTube.

"Манифест в форме музыкального видения наших предков о мироздании. Символически водим "ШУМ" как потребность в объединении ради общей цели. Вместе мы можем все - помним об этом и не будем забывать ценить то, что имеем!",- объясняет свою необычную композицию группа Go_A.

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