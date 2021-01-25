Звезда "Евровидения-2013" Злата Огневич высказалась о новом языковом законе, который вызвал ажиотаж в Украине

Как передает Politeka.net, знаменитость посвятила этой проблеме новый пост на своей странице в соцсети "Инстаграм", который сопроводила пикантным фото. Она предстала перед поклонниками в розовом брючном костюме и коротком черном топе, образ дополнил яркий макияж с разноцветными тенями, белоснежным маникюр и золотые серьги.

Ради откровенного снимка красотка приспустила пиджак на плечи и позволила любоваться своей фигурой и плоским животом. Она коснулась рукой зоны декольте, акцентировав внимание на этой части тела.

"C недавних пор, все поставщики услуг будут обязаны обслуживать и предоставлять информацию в Украине на украинском языке. Исключение: его действие не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов. Эй!!! Люди! Почему так много возмущения?? Это же круто! У нас же есть собственная культура, прекрасная культура 🤍 И только мы можем ее защитить, лелеять, любить", - написала Злата Огневич в посте. - "Именно так и должно быть! А потому - мне непонятна вся эта «истерика» относительно языкового закона".

Пользователи соцсети в комментариях поделились своими мнениями о позиции и внешнем виде артистки:

"Златик, согласна с тобой на все 100%"; "Соглашаемся, в Украине - украинский"; "Это должно было произойти еще 30 лет назад"; "По-моему, ни к чему хорошему этот закон не приведёт"; "Красавица наша, мира и добра, счастья вам"; "Кисонька, верно мяукаешь! Зачитался"; "Крутая блондинка"; "самая лучшая красивая девушка"; "пиджак лишний"; "Любимая принцесса, ты прекрасна"; "Вы небесный огонек".

Инна Бордюг (настоящее имя певицы) родилась в российском Мурманске в 1986 году, однако юность провела в Крыму - отец получил направление на военную службу в Судак. В 2004 году девушка уехала в Киев, чтобы строить музыкальную карьеру, а после оккупации полуострова перевезла в столицу родителей.

Ранее закон в соцсети "Инстаграм" прокомментировала певица Оля Полякова, которая тоже поддержала нововведения:

"Люди, у нас должен быть наш украинский язык. И может сейчас это кого-то раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском и это прекрасно, ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, нужно изучать свой язык, нужно на нем говорить".

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