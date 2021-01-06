Известная певица Злата Огневич показала, как развлекается в Египте

На фото красотка показалась в полосатом купальнике, а образ дополнила забавной шляпой и черными очками. Злата стала на коленки и соблазнительно выгнулась на пляже, хвастаясь идеально плоским животиком. Кадр получился очень увлекательными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Такой Египет мне безумно нравится. Спасибо прекрасным", - написала звезда под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок был выброшен в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Златочка, доброе сердце», «Ну секси», «Умничка», «Крутая блондинка», «Очень красивая», «Злата Огневич! Ты Украинская обворожительная красотка! Спасибо тебе за коммуникабельность», «Какие цвета», «С новым годом! очаровательная и шикарно выглядишь», «Невозможно воздержаться».

Мы писали, что известная украинская певица Злата Огневич показала, как умеет изменять свою внешность.

На кадре красавица предстала в двух образах: светло-бежевом костюме и красном платье. Причем, на обоих нарядах крой такой, что позволяет увидеть высокую грудь певицы.

Напомним, неузнаваемая Злата Огневич в эффектном боди покрутила бедрами рядом со сворой красоток

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