Известная певица Злата Огневич показала, как развлекается в Египте

На фото красотка показалась в полосатом купальнике, а образ дополнила забавной шляпой и черными очками. Злата стала на коленки и соблазнительно выгнулась на пляже, хвастаясь идеально плоским животиком. Кадр получился очень увлекательными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Такой Египет мне безумно нравится. Спасибо прекрасным", - написала звезда под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок был выброшен в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но обычно звезду засыпают комплиментами:

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Мы писали, что известная украинская певица Злата Огневич показала, как умеет изменять свою внешность.

На кадре красавица предстала в двух образах: светло-бежевом костюме и красном платье. Причем, на обоих нарядах крой такой, что позволяет увидеть высокую грудь певицы.

Напомним, неузнаваемая Злата Огневич в эффектном боди покрутила бедрами рядом со сворой красоток

А еще Politeka писала, что звезде "Евровидения" Злате Огневич с серьезным диагнозом пришлось самой себя спасать и делать уколы

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич избавилась от верхней одежды на улицах морозного Киева