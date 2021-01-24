Популярный украинский певец DZIDZIO анонсировал уникальный проект и позвал в помощь Пономарева, Alekseev и Пивоварова

Еще не начался февраль, а известные украинские певцы собрались вместе, чтобы подумать над новым совместным проектом. DZIDZIO, Александр Пономарев, Артем Пивоваров и Alekseev уже сейчас готовятся поздравить женщин с весной, о чем Михаил Хома рассказал на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Певцы сфотографировались вместе на звукозаписывающей студии, где сейчас готовят новый совместный проект для прекрасной половины, чтобы подарить его женщинам с наступлением весны. Все его подробности знаменитости пока скрывают, но на их довольных лицах буквально светятся загадочные улыбки, которые говорят о приятном для всех сюрпризе.

На снимке, которым похвастался DZIDZIO, все четверо музыкантов стоят рядом, а сам Михаил Хома положил обе руки на плечи своих коллег - Пономарева и Пивоварова. На лицах знаменитостей читаются эмоции, с которыми они встретились для совместной работы. Видимо, певцы только что закончили работать и теперь решили запечатлеть этот момент на камеру.

Поклонники и поклонницы, пораженные таким необычным анонсом уникальной коллаборации артистов, с нетерпением приготовились ждать нового хита и назвали певцов молодцами.

"Крутые! Должна быть бомбааа", "Молодцы!", "Парни, вы бомбезные, с вашими голосами будет что-то классное!", "Вы от души заинтриговали, теперь никто до весны не уснет", "Классно", "Очень классные парни", "Раздули огонь! Горим от нетерпения! Уверена, что это будет что-то невероятное",- написали фанаты в соцсети.

Стоить отметить, что Александр Пономарев также похвастался совместными кадрами с певцами и опубликовал короткий видео анонс предстоящего сюрприза. На кадрах Александр пономарев рассказывает, что написал песню для всех женщин и теперь певцы собрались вместе, чтобы ее выучить. Позже они запишут ее и снимут клип.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Ранее Politeka.net писала, что недавно супруга Михаила Хомы Ярослава порадовала поклонников музыканта кадрами, сделанными еще в 2011 году. Именно в это время она вместе с мужем и другими музыкантами участвовали в группе "Друзья". На снимках видно, как выглядел будущий DZIDZIO в начале своей музыкальной карьеры, когда его борода была еще не такой густой, как сейчас.

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