Популярный украинский певец DZIDZIO похвастался новым талантом
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал видео, на котором готовил пампушки к праздничному столу. Музыкант старательно лепил пампушки из теста, добавляя к ним начинку, после чего опускал их в котелок с нагретым маслом. Готовые пампушки артист щедро посыпал сахарной пудрой.
Сам музыкант был одет в фартук и выглядел очень вдохновленным. По всей видимости, DZIDZIO иногда проводит время на кухне.
«Приглашаю Вас на пампухи», - подписал видео DZIDZIO.
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За несколько часов его видео успели посмотреть более 40 тысяч человек. В комментариях стали восхищаться талантами артиста, отмечая, что с удовольствием попробовали бы его мягкие пампушки.
«Ооооо Майн Гот!», «Рецепт в студию», «Ухххх, как круто. Талант во всем, супер, тогда мы идем к Вам!», «Приятного тебе аппетита! Со святым вечером! Вкусной кутьи!», «Очень аппетитно, уже выезжаю», «Какой ты классный!», «Вот кто бы меня научил такому... красота», «Дзидзьо не отбирай хлеб у Поплавовского», «Какой же Вы умничка. Клад, мечта, а не мужчина», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что у певца получилось очень много сладких булочек, которыми он собрался угощать всех желающих. Наверное, артист ждет много гостей на Рождество.
Напомним, что фигуристая жена DZIDZIO обтянула сочные формы бархатом: "Как Алиса в Зазеркалье".
Как сообщала Politeka, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике: "Огонь".
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