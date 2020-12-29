Відома співачка SLAVIA, дружина українського виконавця DZIDZIO, показала, як проводить час у відпустці
На фото красуня позує в закритому купальнику і з розпущеним волоссям. Дівчина доповнила образ стильними окулярами, а стояла на пляжі біля води. Дівчина показала кілька ракурсів, а в кінці відео, де вона виходить з води в мокрому купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Привіт, друзі. Це гаряча Домінікана.Теплий, галасливий Атлантичний океан, білий пісочок, який після купання залишається в ... потаємних місцях", - написала зірка.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
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"Гарного Вам відпочинку", " теж мрію поїхати в Домінікану. Гарного відпочинку", "вогонь".
Ми писали, що дружина популярного українського співака DZIDZIO, співачка SLAVIA вирушила на відпочинок в жаркі країни.
На фото SLAVIA відображена на піску в оточенні пальм. Дівчина була одягнена в бікіні і легку сорочку, акцентувавши увагу на свою пружну п'яту точку, яку вона виставила, повернувшись спиною в кадр.
"Всі справи mañana, нарешті tranquila, тут no pasa nada ...",- написала зірка.
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