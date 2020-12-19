Популярний український співак DZIDZIO показав, як веселиться із зіркою "Танців з зірками" яною Цибульською

Артист виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" ролики, в яких приміряв святковий образ Діда Мороза з шапкою і накидці з брошкою у вигляді квітки, пише Politeka.net. Разом з ним в костюмерній під час підготовки до новорічного заходу виявилася і хореограф, яка одягла мініатюрне біло-червоне плаття на тонких бретельках, виконане в стилі того ж Мороза, її образ довершили довгі металеві сережки і сріблясте намисто. Судячи з зовнішнього вигляду, красуня не одягла під низ ліфчик.

DZIDZIO звернувся до грайливої яни Цибульської і нагадав їй про наступаючі зимові свята. Танцівниця його в цьому з радістю підтримала:

"Ану скажи мені, віриш ти в казку чи ні? Йде Новий рік, йде Коляда - всі разом кричимо: "ура".

У наступному ролику Виконавець опинився за кадром, а Яна Цибульська почала обмахувати його папкою з паперами чоловіка, ймовірно, спокусило таке ставлення, адже він почав підзадорювати свою подругу у віршах: "Ой махає і махає, Яна Дзідзьо звеселяє". Наостанок хореограф демонстративно потрясла перед DZIDZIO своїм бюстом і, ймовірно, відняла дар мови, тому що він тут же замовк.

Михайло Хома (справжнє ім'я артиста), ніби магнітом приманює до себе розкішних жінок. Нещодавно він похвалився бюстом Олі Полякової в сукні з дуже зухвалим декольте.

Нагадаємо, щасливий DZIDZIO похвалився своєю новою "красунею", фото: "Щастить тобі".

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