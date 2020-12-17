Співачка SLAVIA пробралася в святая святих театру слідом за чоловіком-популярним артистом DZIDZIO
Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала на сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з Київської оперети. Вона вирушила за лаштунки приталеній чорній оксамитовій сукні до колін з брендовою брошкою, яка привертає увагу до зони декольте. Ярослава (справжнє ім'я) сховала розкішні ніжки під колготками, а образ доповнила чорними чобітками на платформі і мініатюрним клатчем.
Виконавиця сфотографувалася у фойє театру, тримаючись рукою за декоративну шторку. Вона злегка зігнула ноги і радісно посміхнулася на камеру. У сторіз знаменитість також провела невелику екскурсію, записавши відео в коридорах, буфеті і найпотаємнішому місці - костюмерній. SLAVIA всюди слідувала за DZIDZIO, якого теж можна помітити на кадрах.
Пристрасна Дженніфер Лопес в червоній білизні поніжилася на простирадлах, підкоривши позами: "Прекрасний подарунок"
Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
51-річна Лопес забула про пристойності під час танцю в міні-сукні: "Дострибалася, видно все"
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
"Таємниче закулісся Київської оперети...",- поділилася враженнями Ярослава. - "Відчуваю себе героїнею роману "Місто жінок" Елізабет Гілберт".
У коментарях користувачі соцмережі висловили захоплення від театрального образу співачки:
"Красуня, дуже хороша😘 💋"; "Як "Аліса в Задзеркаллі" ... казково"; "Вау".
Нагадаємо, щасливий DZIDZIO похвалився своєю новою "красунею", фото:"щастить тобі".
Як повідомляла Politeka, дружина DZIDZIO розкріпачилася перед спекотними красенями, чоловік точно не схвалить: "у мене є ціла ніч..."
Також Politeka писала, що красуня-дружина DZIDZIO захопила видом на пляжі в купальнику: "50 Відтінків Сірого".