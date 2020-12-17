Співачка SLAVIA пробралася в святая святих театру слідом за чоловіком-популярним артистом DZIDZIO

Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала на сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з Київської оперети. Вона вирушила за лаштунки приталеній чорній оксамитовій сукні до колін з брендовою брошкою, яка привертає увагу до зони декольте. Ярослава (справжнє ім'я) сховала розкішні ніжки під колготками, а образ доповнила чорними чобітками на платформі і мініатюрним клатчем.

Виконавиця сфотографувалася у фойє театру, тримаючись рукою за декоративну шторку. Вона злегка зігнула ноги і радісно посміхнулася на камеру. У сторіз знаменитість також провела невелику екскурсію, записавши відео в коридорах, буфеті і найпотаємнішому місці - костюмерній. SLAVIA всюди слідувала за DZIDZIO, якого теж можна помітити на кадрах.

"Таємниче закулісся Київської оперети...",- поділилася враженнями Ярослава. - "Відчуваю себе героїнею роману "Місто жінок" Елізабет Гілберт".

У коментарях користувачі соцмережі висловили захоплення від театрального образу співачки:

"Красуня, дуже хороша😘 💋"; "Як "Аліса в Задзеркаллі" ... казково"; "Вау".

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