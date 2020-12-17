Певица SLAVIA пробралась в святая святых театра вслед за мужем - популярным артистом DZIDZIO

Как сообщает Politeka.net, звезда выложила на странице в соцсети "Инстаграм" кадры из Киевской оперетты. Она отправилась за кулисы приталеном черном бархатном платье до колен с брендовой брошью, которая привлекает внимание к зоне декольте. Ярослава (настоящее имя) спрятала роскошные ножки под колготками, а образ дополнила черными сапожками на платформе и миниатюрным клатчем.

Исполнительница сфотографировалась в фойе театра, держась рукой за декоративную шторку. Она слегка согнула ноги и радостно улыбнулась на камеру. В сториз знаменитость также провела небольшую экскурсию, записав видео в коридорах, буфете и самом потаенном месте - костюмерной. SLAVIA повсюду следовала за DZIDZIO, которого тоже можно заметить на кадрах.

"Таинственное закулисье Киевской оперетты...", - поделилась впечатлениями Ярослава. - "Чувствую себя героиней романа "Город женщин" Элизабет Гилберт".

В комментариях пользователи соцсети выразили восторг от театрального образа певицы:

"Красавица, очень хороша 😘💋"; "Как "Алиса в Зазеркалье" ... сказочно"; "Вау".

Напомним, счастливый DZIDZIO похвастался своей новой "красавицей", фото: "Везет тебе".

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