Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов начал приучать годовалого сына Максима к мужским развлечениям

Как сообщает Politeka.net, юморист выложил на странице в соцсети "Инстаграм" совместное фото с младшим ребенком, сделанное на гоночной площадке. Егор Крутоголов выбрался на зимнюю прогулку в красных штанах, черной куртке, бейсболке и темных солнцезащитных очках, а через плечо повесил сумку. Стоит отметить, что артист давненько не брился и уже зарос густой щетиной, грозящей превратиться в бороду.

Звезда "Дизель шоу" посадил малыша в зимнем комбинезоне, теплой шапке и с соской в зубах за руль машины для картинга. Максим схватился руками за руль и позировал на камеру с сосредоточенным видом - настоящий мужик растет. Сам Егор на снимке придерживает сынишку за спину и корчит злобную рожицу, показывая зубы.

Ранее стало известно, что старший сын Крутоголова, Лев, тоже увлекается картингом. 2020 год стал для мальчика особенным, ведь он завоевал титул чемпиона Украины в этом виде спорта, притом досрочно. Как написал счастливый отец в соцсети, юный гонщик настолько оторвался от соперников, что и них не было никакого шанса догнать его по очкам. Параллельно Лева боролся за Кубок Украины и занял третье место по итогам третьего этапа, который прошел в Киеве.

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