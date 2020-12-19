В День святого Николая для большой семьи "Дизель шоу" двойной праздник

Как сообщает Politeka.net, утром актеры отвели своих детей на яркое интерактивное шоу «Приключения в Лапландии».

Снимками поделилась телеведущая Екатерина Осадчая на странице "Світського життя" в Instagram.

Егор Крутоголов уже 13 лет счастлив в браке с Екатериной Крутоголовой. Пара воспитывает двух сыновей — девятилетнего Льва и четырехмесячного Макса. Для посещения шоу сыновья Крутоголова надели милые красные свитера с рождественским принтом: Лев с оленем, а макс со снеговиком.

Сам Егор также предпочел красный цвет, но вместо свитера примерял толстовку. Свой спортивный образ он дополнил кроссовками и кепкой.

Тем временем его коллега по цеху телезвезда Яна Глущенко привела сыночка Тамерлана, который был одет в небесно-голубой костюмчик, который был ему к лицу. Звездная мама также выбрала светлую гамму, надев джинсы и белый свитер.

Кроме того, шоу посетили и другие украинские селебрити: певица Слава Каминская со своими детьми - сыном Леонардом, и дочерью Лаурой, актриса Даша Тригубова с дочкой Лерой, а также Оля Цибульская с сыночком.

Пользователи сети умилились снимкам, отмечая, что дети просто копии своих родителей. Другие заметили, как сын Цибульской напоминает певца Дзидзьо.

"У всех взрослые свои "маски" на лице . Зато дети все красивые и искренние ❤️", "Шляпка бомба!", "Какие-то интересные фото🙄 в Глущенко малый копия-Бережка Саши...у Цибульской малый - копия Дзидзьо😆....еще и такой жест рукой сделал)...😆", "у Цибульской малый Дзидзьо..🤣👍".

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