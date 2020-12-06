Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала шанувальників незвичайною роллю для гумористичного проекту

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася мініатюра, в якій Вікторія зіграла молоду дівчину. Актриса була одягнена в джинсову спідницю і забавну кепку. За сюжетом ролика Булітко прийшла на прийом до лікаря. Вела вона себе досить дивно. Було видно, що відчуває себе зірка не дуже добре.

"Мені так допомогли ці таблетки, які ви мені дали минулого разу. Можете мені дати їх ще раз", - запитала героїня, яку зіграла Булітко.

Лікар відповів, що дати їй ці таблетки не може, так як пригощав її ними в клубі, а зараз вони обидва знаходяться в медичному закладі. Наостанок він накричав на Вікторію і вигнав її з кабінету.

"Пішла геть наркоманка. Тут тобі робити нічого, йди лікуйся", - заявив він.

Варто відзначити, що ролик вийшов дуже забавним і сподобався багатьом читачам фан-сторінки.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко здивувала шанувальників сміливим образом і невідомими фактами про особисте життя. Руда бестія позувала в напівпрозорій блузці без гудзиків, під яку вона одягла чорний ліфт.

Нагадаємо, що Булітко з виряченими очима звернулася до шанувальників: "що відморозила вже?".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" заощадила на косметологу і сильно пошкодувала, актриса ридала від болю:"краса вимагає жертв".

Також Politeka писала, що Булітко та інші зірки "Дизель Шоу" вразили змінами в зовнішності, як Анджеліна Джолі:"такі губошлепики".